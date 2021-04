Nacho | “Con il Liverpool sfida avvincente A noi manca CR7 rispetto a 3 anni fa”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 aprile 2021)Monreal è intervenuto in conferenza stampa insieme a Zidane, alla vigilia della gara di Champions contro il. Queste le sue parole: “Meritiamoe di lottare sia per la Liga che per la Champions League. Siamo un club in cui ogni minuto è vissuto sotto pressione: quando arrivano certe tappe diamo sempre il massimo, l’obiettivo è alzare un titolo. Spero che Luis Enrique possa cambiare idea per gli Europei, sarei entusiasta di tornare in Nazionale, e sto vivendo il momento più bello della mia carriera”. Sul: “alla finale del 2018 abbiamo perso Cristiano (Ronaldo, ndr) e loro sono diventati campioni. Non c’è tanta differenza, noi arriviamo da un momento positivo e stiamo concentrati per arrivare mentalmente pronti. Non importa se davanti avrò Firmino o ...