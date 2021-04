Masters Augusta 2021 golf: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo un’edizione autunnale, con tante situazioni particolari e una conclusione di domenica raggiunta miracolosamente, il Masters torna alla sua collocazione naturale: aprile, con tutto il fascino e la tradizione che il primo Major dell’anno sa regalare ogni volta agli appassionati. Lo scorso anno, da numero 1 del mondo, Dustin Johnson ha giocato un torneo straordinario, finendolo a -20 e diventando l’uomo in grado di impiegare meno colpi (268) a completare il percorso, mettendosi alle spalle il sudcoreano Sungjae Im e l’australiano Cameron Smith. Ci sarà anche Francesco Molinari, che ha lasciato in giro buone indicazioni per un 2021, se non da protagonista, quantomeno da uomo in grado di restare vicino alla zona di testa un po’ ovunque. Mancherà, per le note vicende, il secondo più prolifico vincitore, Tiger Woods, che in questa speciale classifica è ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo un’edizione autunnale, con tante situazioni particolari e una conclusione di domenica raggiunta miracolosamente, iltorna alla sua collocazione naturale: aprile, con tutto il fascino e la tradizione che il primo Major dell’anno sa regalare ogni volta agli appassionati. Lo scorso anno, da numero 1 del mondo, Dustin Johnson ha giocato un torneo straordinario, finendolo a -20 e diventando l’uomo in grado di impiegare meno colpi (268) a completare il percorso, mettendosi alle spalle il sudcoreano Sungjae Im e l’australiano Cameron Smith. Ci sarà anche Francesco Molinari, che ha lasciato in giro buone indicazioni per un, se non da protagonista, quantomeno da uomo in grado di restare vicino alla zona di testa un po’ ovunque. Mancherà, per le note vicende, il secondo più prolifico vincitore, Tiger Woods, che in questa speciale classifica è ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters Augusta Women's Amateur, vince la giapponese Kajitani. Don chiude al 25° posto ... il secondo nome inciso sul trofeo dello Women's Amateur di Augusta (Georgia), evento top del golf femminile per qualità del field e teatro di gara. Lo stesso dove andrà in scena il Masters la ...

Women's Amateur: comandano Zhang e Lindblad. Paltrinieri e Don passano il taglio ... sabato 3 aprile, sul tracciato dell'Augusta National. Praticamente perfetto con il Masters in arrivo settimana prossima. emile ? Emile Paltrinieri, che gioca e studia a Los Angeles all'Università ...

MASTERS AUGUSTA 2021, golf: date, programma, diretta tv e streaming Sportface.it Masters Augusta 2021 golf: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo Dopo un’edizione autunnale, con tante situazioni particolari e una conclusione di domenica raggiunta miracolosamente, il Masters torna alla sua collocazione naturale: aprile, con tutto il fascino e la ...

Augusta Women's alla giapponese Kajitani L'ultimo giro s'è giocato sul celebre percorso dell'Augusta National GC (par 72) che da giovedì 8 a domenica 11 aprile ospiterà il The Masters, primo Major 2021 del golf professionistico maschile. Tra ...

