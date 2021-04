Lorella Cuccarini confessa: “Se fossi stata un giudice non avrei eliminato Tommaso, ma …” (Di lunedì 5 aprile 2021) L’eliminazione di Tommaso Stanzani nella terza puntata di Amici ha fatto scoppiare una polemica. Addirittura un’ex prof del talent ha chiesto di boicottare lo show mariano. Ieri è intervenuta Lorella Cuccarini a calmare gli animi, ma ha anche rivelato che lei al posto dei giudici non avrebbe eliminato Tommaso. “Una festa importante, ma anche un’occasione per fare qualche considerazione “a freddo”. Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche. Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 aprile 2021) L’eliminazione diStanzani nella terza puntata di Amici ha fatto scoppiare una polemica. Addirittura un’ex prof del talent ha chiesto di boicottare lo show mariano. Ieri è intervenutaa calmare gli animi, ma ha anche rivelato che lei al posto dei giudici non avrebbe. “Una festa importante, ma anche un’occasione per fare qualche considerazione “a freddo”. Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche. Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se ...

Advertising

StraNotizie : Lorella Cuccarini confessa: “Se fossi stata un giudice non avrei eliminato Tommaso, ma …” - angi_audrey : RT @SofiaRoverso: Lorella Cuccarini che prima nomina Tommaso per l’eliminazione e dopo dice che non l’avrebbe mai eliminato #Amici20 https:… - SofiaRoverso : Lorella Cuccarini che prima nomina Tommaso per l’eliminazione e dopo dice che non l’avrebbe mai eliminato #Amici20 - carolgiurla : la Celentano e Rudy hanno iniziato fin da subito un gioco privo di professionalità contro Lorella -Arisa . Senza p… - IsaeChia : #Amici20, Lorella Cuccarini: “Se fossi stata giudice non avrei eliminato #TommasoStanzani ma...” -