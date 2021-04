Il Sindacato può agire in giudizio per tutelare i diritti di singoli iscritti? E quando è proponibile il ricorso collettivo? (Di lunedì 5 aprile 2021) Una sentenza interessante del TAR del Lazio del 27 marzo n 3744 2021 interviene su un ricorso proposto da un Sindacato della scuola unitamente ad alcuni docenti impugnando il D.M. n. 353 del 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il triennio scolastico 2014-2017 chiedendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie per il sostegno. Il TAR si pronuncia sulla legittimazione del Sindacato oltre che nel merito dello stesso ricorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021) Una sentenza interessante del TAR del Lazio del 27 marzo n 3744 2021 interviene su unproposto da undella scuola unitamente ad alcuni docenti impugnando il D.M. n. 353 del 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il triennio scolastico 2014-2017 chiedendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie per il sostegno. Il TAR si pronuncia sulla legittimazione deloltre che nel merito dello stesso. L'articolo .

