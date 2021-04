Il Divino Otelma denuncia L’Isola dei Famosi per diffamazione | “Forse si sta compiendo un malocchio?” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le partecipazioni deldeiNon tutti ricordano che Ilpartecipato adeiben due volte. La prima nella nona stagione guidata da Nicola Savino, mentre la seconda nel 2019 in qualità di ospite. E proprio due anni fa l’uomo è rimasto vittima di un incidente causato dall’ex Pupa Francesca Cipriani che lo ha spinto a terra procurandogli ben nove punti di sutura sulla testa. A distanza di un paio d’anni Ilha deciso dire la produzione del reality show di Canale 5. Per quale motivo? Stravolta però, non c’entra nulla il precedente episodio, ma una unche è andata in onda nella sesta puntata di giovedì scorso. Si tratta di una clip ...