Il Borgo dei Borghi | Albori a un passo dal podio

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –, la frazione del Comune di Vietri sul Mare, si è classificata al quarto posto della speciale competizione deldei, la gara nazionale tra piccoli e caratteristici centri lungo tutta la Penisola, lanciata dalla trasmissione televisiva speciale Kilimangiaro su Rai 3 condotta da Camila Raznovich. Ieri sera la finale che ha decretato il vincitore della gara che ha eletto al primo posto Tropea in Calabria, al secondo posto Baunei in Sardegna, al terzo posto Geraci Siculo in Sicilia. Per sostenere il voto al quale potevano partecipare tutti i telespettatori oltre ad una giuria di esperti (la chef Rosanna Marziale ha votato per ilsalernitano), il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone ed il presidente della Proloco di Vietri sul Mare, Cosmo Di Mauro ...