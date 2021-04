Gf Vip 5 | Pierpaolo Pretelli ha fatto conoscere a Giulia Salemi il figlio Leonardo | ecco com’è andata

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 aprile 2021)ha deciso di presentare la sua compagna,, al. La quinta edizione del Gf Vip è terminata da ormai più di un mese. Quella che si è classificata come l’edizione più longeva della storia, ha visto finire e nascere diversi amori. Quello trasembrava essere un fuoco di paglia nato a seguito dell’abbandono del reality della prima complice dell’ex velino: Elisabetta Gregoraci. In pochi credevano al feeling e alla passione scoppiata tra le mura di Cinecittà tra i Prelemi. In molti si sono dovuti però ricredere: la loro storia procede a gonfie vele. I due ex gieffini sono felicemente fidanzati ed ogni giorno si dichiarano sempre più innamorati. Nella giornata di ieri, in occasione della Pasqua, ...