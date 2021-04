Domenica Live, volano stracci tra Basetti e Brosio: Barbara D’Urso costretta a intervenire (Di lunedì 5 aprile 2021) Un lite ha messo a dura prova Barbara D’Urso a Domenica Live. Due ospiti hanno avuto da dire e la conduttrice è stata costretta ad intervenire. Di certo a Barbara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 aprile 2021) Un lite ha messo a dura prova. Due ospiti hanno avuto da dire e la conduttrice è stataad. Di certo a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su Blog.it.

Advertising

carmelitadurso : Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta i… - durso_club : 'Ottimo esordio per il ritorno della nuova versione allungata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso' ??… - croci_eduardo : @carmelitadurso Grande Barbara, una Domenica Live con i fiocchi, semplice, bella e simpatica ?? grande ritorno! - Gif_di_Tina : @Mauro23742329 @GiusCandela Perché quella che fa covid + chi l'ha visto e influencer, con un mix orrendo di non è l… - EdoardoManzell1 : DOMENICA LIVE NUOVO ORARIO 14,40 #domenicalive ogni domenica in diretta per quattro ore ! -