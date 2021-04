Covid:Calabria,calano casi e test (+197),sette nuove vittime (Di lunedì 5 aprile 2021) Meno positivi ma anche meno tamponi effettuati in Calabria. Sono 197 (ieri erano 511), i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 1.149 test eseguiti (nel giorno precedente erano 2.592) e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) Meno positivi ma anche meno tamponi effettuati in. Sono 197 (ieri erano 511), i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 1.149eseguiti (nel giorno precedente erano 2.592) e ...

Advertising

infoitinterno : Covid Calabria, crollano i contagi ma con pochi tamponi: 197 nuovi positivi e 7 morti - infoitinterno : Covid, in Calabria 197 nuovi casi su 1290 tamponi effettuati: 116 guariti e 7 decessi - AnsaCalabria : Covid:Calabria,calano casi e test (+197),sette nuove vittime. Stabili ricoveri in reparti cura, 2 in più in terapia… - Fedoraquattroc2 : @CarlaColombera @isabbah @GerardoDAmico Dopo Arcuri da #Calabria adesso pero altri calabresi rimangon in EMERGENZA… - MariaCaputi8 : Vaccini anti-Covid, attiva la piattaforma di Poste italiane -