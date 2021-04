Chicago sotto shock | polizia spara e uccide un tredicenne ispanico

(Di lunedì 5 aprile 2021). Laha ucciso un ragazzinodi 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell’ordine hanno definito uno scontro armato. Il 13enne era scomparso da alcuni giorni da casa e la mattina del 29 marzo un agente dellalo ha colpito a morte dopo averlo inseguito in

schock per il gesto di un agente di polizia che ha ucciso con uno sparo Adam Toledo , un ragazzo di 13 anni ispanico . L'adolescente scomparso da qualche giorno da casa è stato colpito ...E il sindaco di, Lori Lightfoot, ha chiesto subito che venissero rese pubbliche le immagini delle bodycam degli agenti riguardo la sparatoria". La polizia ha raccontato che gli agenti sono ...Chicago è sotto shock. La polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell’ordine hanno definito uno scontro armato. Il 13enne era scomparso da alcuni ...Chicago è sotto schock per il gesto di un agente che ha ucciso con uno sparo Adam Toledo, un ragazzo di 13 ispanico. L'adolescente scomparso da qualche giorno da casa è ...