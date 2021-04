Amici 20, la ex concorrente Arianna stava insieme a Deddy? (Di lunedì 5 aprile 2021) GOSSIP AD Amici 20 Durante la terza puntata del serale di Amici 20, andata in onda sabato 3 Aprile, nei social network è saltato fuori un gossip: la ex concorrente Arianna Gianfelici e Deddy hanno avuto un flirt ancora prima dell’inizio del programma Mediaset. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA: DUE ELIMINAZIONI FINISCONO IN LACRIME Deddy IN BALLOTTAGGIO Nell’ultima puntata di Amici 20, andata in onda lo scorso sabato su Canale 5, Deddy si è ritrovato nel ballottaggio finale insieme alla propria fidanzata Rosa Di Grazia. È stata poi quest’ultima a dover andare via dalla scuola. Nel frattempo, anche Arianna Gianfelici guardava il programma e commentava sui social e ci sono state delle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021) GOSSIP AD20 Durante la terza puntata del serale di20, andata in onda sabato 3 Aprile, nei social network è saltato fuori un gossip: la exGianfelici ehanno avuto un flirt ancora prima dell’inizio del programma Mediaset. LEGGI ANCHE20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA: DUE ELIMINAZIONI FINISCONO IN LACRIMEIN BALLOTTAGGIO Nell’ultima puntata di20, andata in onda lo scorso sabato su Canale 5,si è ritrovato nel ballottaggio finalealla propria fidanzata Rosa Di Grazia. È stata poi quest’ultima a dover andare via dalla scuola. Nel frattempo, ancheGianfelici guardava il programma e commentava sui social e ci sono state delle ...

OhmySprouse_ : Comunque la cosa di Martina con Stefano (semmai fosse vera) non mi sorprende dato che ricordo una cosa del genere a… - MariaSo48464991 : RT @TB33168532: Ma perchè ogni giorno bisogna avercela con un concorrente diverso di Amici? Ma ognuno non puo' farsi i fatti propri e tifar… - TB33168532 : Ma perchè ogni giorno bisogna avercela con un concorrente diverso di Amici? Ma ognuno non puo' farsi i fatti propri… - wondermaewall : Sono passati 2 giorni dalla puntata e ogni volta che vedo video di Tommaso ad amici penso 'no ma è impossibile che… - Novella_2000 : Arianna e Deddy hanno avuto una storia nella scuola? L'ex concorrente sbotta e chiarisce: 'Se lui non vi racconta l… -