Zaccheroni sulla costruzione dal basso | “Vedo più svantaggi che vantaggi”

(Di domenica 4 aprile 2021) Albertosi inserisce nel dibattito con protagonista ladal. A Tutti Convocati, trasmissione radiofonica, l’ex allenatore di Milan, Inter e Juventus ha commentato questo trend, oltre a commentare la stagione dell’Inter di Antonio Conte. “Sarà lo Scudetto di Conte? Sì, ma anche dell’Inter e della società. Hanno fatto un grande lavoro, è stata la stagione più anomala della storia del calcio. Il nostro campionato è sempre stato quello degli 0-0. Quanti ce ne son stati ieri? Zero. Abbiamo apportato modifiche alle quali non eravamo abituati. Noi cambiavamo sistema di gioco dopo 10 anni, adesso c’è un cambiamento continuo. Stanno adottando tutti questo modo di giocare con ladal, però al momentopiù ...

Commenta per primo Alberto, ex allenatore di Milan , Inter e Juventus , tra le altre, parla a Tutti Convocati , dicendo la suacostruzione dal basso: 'Stanno adottando tutti questo modo di giocare con la ...Intervistato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport , l'ex tecnico Albertoha espresso il suo parelotta scudetto ed ha analizzato la forza del Milan che sembra essere un po' meno sicuro rispetto alla prima parte della stagione: ' Lo spirito è lo stesso, ma ...Alberto Zaccheroni si è espresso sulla bella stagione del Milan e soprattutto del suo protagonista assoluto: Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del rossonero ha ...Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato di alcuni protagonisti del Milan di Pioli, a cominciare da Ibrahimovic: "Un marziano. Lo avete visto in nazionale?