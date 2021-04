Volley femminile, play-off quarti: Monza batte 3-1 Chieri in gara3 e vola in semifinale (Di domenica 4 aprile 2021) Vittoria sofferta per la Saugella Monza che si prende gara3 dei quarti di finale battendo 3-1 tra le mura amiche la rivelazione Chieri e affronterà Novara in semifinale. La squadra lombarda fatica non poco ad avere ragione delle piemontesi al termine di un match combattuto: solo nel quarto parziale Chieri ha alzato bandiera bianca dopo aver combattuto duramente nei tre set precedenti. Nel primo set partono meglio le ospiti che scattano avanti 6-8 ma nel finale di set Monza con Van Hecke e Orthman si rimette in carreggiata e si impone 25-19. Nel secondo parziale Chieri è ancora più determinata: partono forte le piemontesi (5-8), si gioca punto a punto fino al 18 pari e nel finale Monza mette ancora una volta la freccia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Vittoria sofferta per la Saugellache si prendedeidi finalendo 3-1 tra le mura amiche la rivelazionee affronterà Novara in. La squadra lombarda fatica non poco ad avere ragione delle piemontesi al termine di un match combattuto: solo nel quarto parzialeha alzato bandiera bianca dopo aver combattuto duramente nei tre set precedenti. Nel primo set partono meglio le ospiti che scattano avanti 6-8 ma nel finale di setcon Van Hecke e Orthman si rimette in carreggiata e si impone 25-19. Nel secondo parzialeè ancora più determinata: partono forte le piemontesi (5-8), si gioca punto a punto fino al 18 pari e nel finalemette ancora una volta la freccia ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Danesi è super, Monza in semifinale #vcomevolley - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Danesi è super, Monza in semifinale #vcomevolley - Gazzetta_it : Danesi è super, Monza in semifinale #vcomevolley - tuttomonza : Volley femminile, Monza batte Chieri 3-1 e vola in semifinale scudetto. Ora c'è Novara #volley #volleyfemminile… - sportface2016 : #Volleyfemminile Playoff A1 Femminile 2021: #Monza è in semifinale. #Chieri lotta nuovamente, ma cede per 3-1. Or… -