Verissimo | Alessio Boni | “Ho assistito a due suicidi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021) “Hoa due. Uno si è buttato e uno si è tagliato le vene. Uno è stato durante un set, un altro andavano male le cose a casa”. È questo il drammatico racconto fatto daa Silvia Toffanin nell’ultima puntata di. L’attore ha parlato dei suoi nuovi progetti ma anche della sua vita privata, confessando alcuni episodi che lo hanno segnato nel profondo, come appunto questi. “Lì ti rendi conto come tutto è nulla in un secondo. Come ci vuole un niente per togliere quella preziosità”, ha spiegato riflettendo sulla morte.ha affrontato il tema delo anche nel suo libro autobiografico, “Mordere la nebbia“, uscito il 25 marzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.