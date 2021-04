Space Jam: New Legends arriva con il trailer (Di domenica 4 aprile 2021) Space Jam: New Legends arriverà in italia a settembre 2021 e vede protagonista LeBron James in mezzo a tutti i Looney Tunes. Scopriamo il trailer. Space Jam: New Legends è il film di animazione e live-action che riprende l’originale della Warner, Space Jam con protagonista la stella dello sport Michael Jordan. Qui, in questo nuovo film evento, vediamo LeBron James, attuale stella del basket e dell’NBA con i suoi Los Angels Lakers accanto all’immancabile Bugs Bunny e gli altri Looney Toones. Regista di questo nuovo capitolo è Malcolm D. Lee e si aggiungono i filmakers Ryan Coogler e Maverick Carter. Space Jam: New Legends e LeBron James nel trailer ufficiale Dal trailer LeBron viene intrappolato con il figlio Dom in ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 aprile 2021)Jam: Newarriverà in italia a settembre 2021 e vede protagonista LeBron James in mezzo a tutti i Looney Tunes. Scopriamo ilJam: Newè il film di animazione e live-action che riprende l’originale della Warner,Jam con protagonista la stella dello sport Michael Jordan. Qui, in questo nuovo film evento, vediamo LeBron James, attuale stella del basket e dell’NBA con i suoi Los Angels Lakers accanto all’immancabile Bugs Bunny e gli altri Looney Toones. Regista di questo nuovo capitolo è Malcolm D. Lee e si aggiungono i filmakers Ryan Coogler e Maverick Carter.Jam: Newe LeBron James nelufficiale DalLeBron viene intrappolato con il figlio Dom in ...

dchinellato : ???? Space Jam: New Legacy. In theaters and HBO+ on July 16... ???? Pronti per il nuovo Space Jam? Ecco il primo trai… - WarnerBrosIta : Scoprite il poster di Space Jam: New Legends e preparatevi per il debutto del trailer, domani! Godetevi lo spetta… - nickurt14 : RT @parallelecinico: 16 luglio. 'Space Jam: A New Legacy' Ecco il trailer appena uscito. - matteopinardi95 : RT @parallelecinico: 16 luglio. 'Space Jam: A New Legacy' Ecco il trailer appena uscito. - _Tomteller_ : RT @GraziaMarocco: @_Tomteller_ Angeli con la pistola, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Space jam -