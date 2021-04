Rossi | ' Buon passo | ma recuperare è impossibile'

(Di domenica 4 aprile 2021) Si chiude un fine settimana molto difficile per Valentinoche, dopo essere partito dalla 21esima posizione, ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti. Ora si torna in Europa, dove si correrà in ...

Si chiude un fine settimana molto difficile per Valentinoche, dopo essere partito dalla 21esima posizione, ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti. Ora si torna in Europa, dove si correrà in circuiti che piacciono molto al Dottore: 'È tosta, c'è da ...ValentinoVoto 4 e mezzo : Poco da segnalare. Qualche sorpasso nella seconda parte di gara, ... Dopo grandi test invernali Jack Miller sembra tornato al suo livello, unpilota ma mai vincente.Valentino Rossi ha concluso il Gran Premio di Doha in 16ma posizione, rimanendo costantemente impantanato nelle retrovie, senza riuscire in alcun modo a fare la differenza rispetto agli avversari nepp ...Ennesimo weekend amaro per il team Petronas e per Valentino Rossi, soltanto sedicesimo al traguardo nel GP ... Ma non ho mai avuto una buona sensazione per spingere. Ho faticato molto con il grip ...