Roma: alta tensione tra Fonseca, la squadra e Tiago Pinto. La situazione (Di domenica 4 aprile 2021) alta tensione a Trigoria: secondo alcune ricostruzioni ci sarebbe stato un duro confronto tra Fonseca, la squadra e il ds Pinto Duro confronto in casa Roma nell'allenamento odierno dopo la gara contro il Sassuolo. A Trigoria il gruppo squadra, con Fonseca, ha analizzato il pareggio contro i neroverdi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto poi sarebbe sfociato in un duro scontro in cui è intervenuto anche il ds Tiago Pinto. situazione non proprio idilliaca dunque verso la sfida con l'Ajax.

