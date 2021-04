Patrizio Rispo, grave lutto per l’attore: è morto il padre (Di domenica 4 aprile 2021) grave lutto per Patrizio Rispo, è morto il padre dell’attore di “Un posto al sole”: le parole e il dolore del napoletano Patrizio Rispo colpito da un gravissimo lutto. l’attore di Un posto al sole, soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì sera, ha perso il padre. La notizia è stata comunicata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 aprile 2021)per, èildeldi “Un posto al sole”: le parole e il dolore del napoletanocolpito da un gravissimodi Un posto al sole, soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì sera, ha perso il. La notizia è stata comunicata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : “Ciao amico mio bello…”. Lutto per Patrizio Rispo l’amatissimo Raffaele di Un posto al sole: “Adesso…” - #“Ciao… - occhio_notizie : Lutto per Patrizio Rispo, è morto il papà: 'Ciao amico mio bello - piuenne : A TU PER TU con Patrizio Rispo ??Vi aspettiamo alle 14.30 su @piuenne con l'intervista esclusiva ??A cura di Lorenz… - NapoliToday : #Cronaca Lutto per Patrizio Rispo, è morto il papà: 'Ciao amico mio bello' -