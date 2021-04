My 1st song: l’aiuto di Obama durante la presidenza (Di domenica 4 aprile 2021) L’ex presidente USA Barack Obama ha raccontato in un video come la canzone di Jay-Z “My 1st song” lo abbia aiutato alla Casa Bianca. Obama ha spiegato che apprezza il significato alla base della canzone: le difficoltà per raggiungere un obiettivo. Cosa racconta Barack Obama di “My 1st song”? In un post su Instagram del 24 marzo, l’ex presidente USA Barack Obama ha proposto ai follower di inviargli delle domande sul suo podcast “Renegades: Born in the USA”. Si tratta di un nuovo podcast di Obama in collaborazione con Bruce Springsteen. Tra queste domande, ne è spiccata della società di intrattenimento Complex. In questa si chiede a Obama di indicare il verso di un brano rap che conosce a memoria. Barack Obama ha risposto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) L’ex presidente USA Barackha raccontato in un video come la canzone di Jay-Z “My 1st” lo abbia aiutato alla Casa Bianca.ha spiegato che apprezza il significato alla base della canzone: le difficoltà per raggiungere un obiettivo. Cosa racconta Barackdi “My 1st”? In un post su Instagram del 24 marzo, l’ex presidente USA Barackha proposto ai follower di inviargli delle domande sul suo podcast “Renegades: Born in the USA”. Si tratta di un nuovo podcast diin collaborazione con Bruce Springsteen. Tra queste domande, ne è spiccata della società di intrattenimento Complex. In questa si chiede adi indicare il verso di un brano rap che conosce a memoria. Barackha risposto ...

