Messa di Pasqua 2021, si può andare a messa? (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua 2021 all’insegna delle limitazioni e della zona rossa. Anche quest’anno ci saranno delle severe regole da rispettare per evitare la diffusione di un virus che da oltre un anno ha cambiato la vita di milioni di persone. Le celebrazioni religiose della Santa Pasqua in chiesa seguiranno rigorosi controlli, anche se la messa non è vietata, per questo motivo ci si potrà recare nei luoghi di culto. Non è vietato spostarsi verso una chiesa che sia lontana dalla propria abitazione, ma è consigliato quanto moralmente importante raggiungere quanto più possibile quella più vicina casa. Sarà obbligatorio essere in possesso dell’autocertificazione. Il decreto così si esprime in questa particolare circostanza: ci si potrà recare in chiesapurché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021)all’insegna delle limitazioni e della zona rossa. Anche quest’anno ci saranno delle severe regole da rispettare per evitare la diffusione di un virus che da oltre un anno ha cambiato la vita di milioni di persone. Le celebrazioni religiose della Santain chiesa seguiranno rigorosi controlli, anche se lanon è vietata, per questo motivo ci si potrà recare nei luoghi di culto. Non è vietato spostarsi verso una chiesa che sia lontana dalla propria abitazione, ma è consigliato quanto moralmente importante raggiungere quanto più possibile quella più vicina casa. Sarà obbligatorio essere in possesso dell’autocertificazione. Il decreto così si esprime in questa particolare circostanza: ci si potrà recare in chiesapurché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la ...

