Mamone e Castellotti in libreria con “Covid e dintorni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamone Castellotti

Corriere Nazionale

, che in questi giorni presenta la profetica ricerca "Covid e dintorni" scritta con il giornalista Giampiero, è sconfortato: "In questi mesi abbiamo registrato tante false profezie ..., che in questi giorni presenta la profetica ricerca "Covid e dintorni" scritta con il giornalista Giampiero, è sconfortato: "In questi mesi abbiamo registrato tante false profezie ...Mamone, che in questi giorni presenta la profetica ricerca “Covid e dintorni” scritta con il giornalista Giampiero Castellotti, è sconfortato: “In questi mesi abbiamo registrato tante false profezie e ...Mamone, che in questi giorni presenta la profetica ricerca “Covid e dintorni” scritta con il giornalista Giampiero Castellotti, è sconfortato: “In questi mesi abbiamo registrato tante false profezie e ...