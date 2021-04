LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Zarco vola nel warm-up. Programma TV8, gara alle 19.00 (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 15.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 14.58: 1’54?962 per Bagnaia che sale in sesta posizione a 0?480 da Zarco. 14.56: Arriva Zarco che si porta in vetta con la Ducati Pramac in 1’54?482 con un vantaggio di 94 centesimi su Quartararo e di 369 du Vinales. Morbidelli è quarto a 0?378. Bagnaia è settimo a 0?525, mentre Bastianini e Marini sono nono e decimo. Valentino Rossi è precipitato in 17ma posizione, dopo che gli era stato cancellato il giro precedente. 14.55: Cancellato il giro a Valentino Rossi per aver oltrepassato i limiti della pista. 14.54: Valentino Rossi con due hard si porta in nona posizione a 0?536 dalla vetta. 14.51: Migliorano sia Quartararo e ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MOTO2 – LADELLA MOTO3 15.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 14.58: 1’54?962 per Bagnaia che sale in sesta posizione a 0?480 da. 14.56: Arrivache si porta in vetta con la Ducati Pramac in 1’54?482 con un vantaggio di 94 centesimi su Quartararo e di 369 du Vinales. Morbidelli è quarto a 0?378. Bagnaia è settimo a 0?525, mentre Bastianini e Marini sono nono e decimo. Valentino Rossi è precipitato in 17ma posizione, dopo che gli era stato cancellato il giro precedente. 14.55: Cancellato il giro a Valentino Rossi per aver oltrepassato i limiti della pista. 14.54: Valentino Rossi con due hard si porta in nona posizione a 0?536 dalla vetta. 14.51: Migliorano sia Quartararo e ...

