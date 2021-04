iOS introduce strumento calibrazione Batteria su Iphone e se non dovesse funzionare vi sostituisce gratis la batteria Ecco come funziona

(Di domenica 4 aprile 2021) Tra le tanti novità che porterà con se iOS 14.5 ci sarà anche unodidelladell’. Da quanto trapela, sarà ancora in fase di test e la procedura sarà specifica per i modelli di11, 11 Pro e 11 Pro Max. Lodidellasuè trapelato all’interno di un documento di supporto ufficiale in cui si legge che con la nuova versione il sistema operativo ricalibrerà i dati dellaper correggere le stime imprecise dei rapporti sullo stato dellariscontrate da alcuni utenti. Nello specifico su alcuniè stato verificato ...

Advertising

31ue30x : RT @HDblog: iOS 14.5 beta 6 introduce un sistema di ricalibrazione della batteria di iPhone - lllop206 : RT @HDblog: iOS 14.5 beta 6 introduce un sistema di ricalibrazione della batteria di iPhone - HDblog : RT @HDblog: iOS 14.5 beta 6 introduce un sistema di ricalibrazione della batteria di iPhone - MarinoBruschini : RT @HDblog: iOS 14.5 beta 6 introduce un sistema di ricalibrazione della batteria di iPhone - tamicheA1 : RT @HDblog: iOS 14.5 beta 6 introduce un sistema di ricalibrazione della batteria di iPhone -

Ultime Notizie dalla rete : iOS introduce

...si è aggiornato su macOS e finalmente è stata rilasciata pubblicamente la versione cheil ...a Opera Flow ( la funzione che permette di collegare Opera per Mac alle versioni Android e), ...Nel corso della serata di ieri, Apple ha rilasciato le nuove versioni beta di tutti i suoi principali sistemi operativi , tra cui quella dedicata ad14.5 . Quest'ultimanovità interessanti per quanto riguarda la gestione della batteria degli iPhone del 2019 (quindi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max ), al punto che Apple ha pubblicato ...La novità è stata avvistata da 9to5Mac nelle versioni preliminari di iOS 14.5 e si presenta come ... motivo per cui Apple ha pensato di introdurre un sistema per ricalibrare la capacità massima ...La casa di Cupertino amplia l'offerta riservata agli iscritti ad Apple Arcade portando il catalogo di esperienza da fruire gratis a ben 180 giochi ...