Ilenia Fabbri, la figlia va a convivere con la compagna del padre. E la tomba viene saccheggiata (Di domenica 4 aprile 2021) Alcuni ignoti avrebbero saccheggiato la tomba di Ilenia Fabbri, rubando gli oggetti che erano stati lasciati in memoria della donna, uccisa in casa sua all'alba del 6 febbraio scorso. Mentre le indagini sull'omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa in casa, a Faenza, all'alba del 6 febbraio scorso, continuano a far emergere nuovi, pesantissimi elementi a carico L'articolo proviene da Leggilo.org.

