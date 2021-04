Diletta Leotta inarrivabile su Instagram in versione Eva Kant: «Che colomba» (Di domenica 4 aprile 2021) Tra le donne più ammirate su Instagram senza dubbio Diletta Leotta, conduttrice di programmi sportivi, conosciuta per aver lavorato a Sky e per essere attualmente il volto di punta del canale DAZN. La 29enne siciliana, che ha partecipato, in qualità di valletta, anche al Festival di Sanremo 2020, ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra negli studi di Radio 105. A colpire l’outfit della giovane, che ad alcuni followers ha ricordato l’avvenente Eva Kant. Sensualità alle stelle! leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso, la foto per la Pasqua è “ritoccata”? Followers: «Ma non ti vergogni?» Diletta Leotta Instagram inarrivabile in versione Eva Kant: «Che colomba» Diletta ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) Tra le donne più ammirate susenza dubbio, conduttrice di programmi sportivi, conosciuta per aver lavorato a Sky e per essere attualmente il volto di punta del canale DAZN. La 29enne siciliana, che ha partecipato, in qualità di valletta, anche al Festival di Sanremo 2020, ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra negli studi di Radio 105. A colpire l’outfit della giovane, che ad alcuni followers ha ricordato l’avvenente Eva. Sensualità alle stelle! leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso, la foto per la Pasqua è “ritoccata”? Followers: «Ma non ti vergogni?»inEva: «Che...

VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - Mediagol : #Video Diletta Leotta, Lady Dazn splendida su Instagram: ecco come si è preparata per #Torino-#Juventus… - infoitinterno : Can Yaman e Diletta Leotta: Pasqua nella nuova casa a Roma - kadreg1 : @SCRIGNOMAGICO Diletta Leotta - NDarghahi : RT @canyaman0889: Sandokan e i paparazzi della Malesya” di questo capolavoro cinematografico, ce ne parla la nostra Diletta Leotta ?? #QCC h… -