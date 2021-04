Claudia Hurtgen e l’incidente in Extreme E

(Di domenica 4 aprile 2021) In Arabia Saudita in questi due giorni, 3 e 4 aprile, nella città di Al-‘Ula, si è tenuta la prima gara diE. I SUV elettrici sono scesi in “pista” guidati dai rispettivi piloti. 10 team formati ognuno da due guidatori, un uomo e una donna, si sono sfidati per la vittoria. Alla fine la Rosberg X Racing ha dominato la gara in Medio Oriente., pilota tedesca, ha subito un terribile incidente dal quale per fortuna, è uscita illesa. La pilota gareggia con il compagno di squadra, lo svedese Mattias Ekstrom.E: le regole della gara tra SUV, com’è avvenuto? Sono stati attimi di terrore. Il SUV che guidavasi è ribaltato più e più volte, tanto che in molti ...

Shootout che in realtà è durato come un riccio che attraversa l'autostrada per via di quello che è successo dopo il cambio pilota, con Mattias Ekström che ha lasciato il sedile della Cupra a...Non sono mancate le emozioni in questo format a eliminazione che ha visto anche un brutto incidente - per fortuna senza conseguenze - tra la vettura di Kyle LeDuc e di. La coppia di ...Non sono mancate le emozioni in questo format a eliminazione che ha visto anche un brutto incidente - per fortuna senza conseguenze - tra la vettura di Kyle LeDuc e di Claudia Hurtgen. La coppia di ...Si legge Extreme E, ma per certi versi potrebbe anche sembrare una rivincita ‘off-road’ del Mondiale 2016 di Formula 1. La nuova serie per Suv elettrici, che inizia questo fine settimana in Arabia Sau ...