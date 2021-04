Benedizione Urbi et Orbi Pasqua 2021 streaming e diretta tv: dove vederla (Di domenica 4 aprile 2021) , Papa Francesco Oggi, domenica 4 aprile 2021, nel giorno di Pasqua, come di consuetudine Papa Francesco alle ore 12, al termine della Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, impartisce la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Con la Benedizione il Pontefice legge un messaggio, che tradizionalmente passa in rassegna le zone del mondo martoriate dalla guerra e in maggiore sofferenza, anche a causa della pandemia di Covid che viviamo da un anno. Ma dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv La Benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 4 aprile 2021 (giorno ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) , Papa Francesco Oggi, domenica 4 aprile, nel giorno di, come di consuetudine Papa Francesco alle ore 12, al termine della Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, impartisce laet, alla città e al mondo. Con lail Pontefice legge un messaggio, che tradizionalmente passa in rassegna le zone del mondo martoriate dalla guerra e in maggiore sofferenza, anche a causa della pandemia di Covid che viviamo da un anno. Mavedere laetintv e live? Di seguito tutte le informazioni. In tv Laverrà impartita dal Pontefice oggi, 4 aprile(giorno ...

