Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 08 | 30

(Di sabato 3 aprile 2021)3 APRILE ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERAPRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZETRA ORVIETO E MAGLIANO SABINA PER PRESENZA DI NEBBIA SU STRADA ,VISIBILITA’ RIDOTTA A 80 METRI SITUAZIONE ANALOGA SULL’A1NAPOLI TRA DIRAMAZIONESUD E CEPRANO , VISIBILITA’ RIDOTTA PREVISTA PER OGGI SULLAFIUMICINO LA RIAPERTURA PER PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO ANCORA INTERROTTO SULLA FERROVIA-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ...

2 APRILE 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ... IN DIREZIONE OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, VERSOUSCIAMO DALLA CAPITALE SULLA ...2 APRILE 2021 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL ... PERMANGONO CODE TRA LE USCITE- FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA VIA DEL MARE DISAGI PER UN INCIDENTE ...