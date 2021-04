Torino-Juventus 3 aprile ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 3 aprile 2021) Arthur in estate era stato scambiato con Pjanic per portare geometrie e assist nel centrocampo della Juve e nessuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato il suo piede a decidere al contrario una partita come quella con il Benevento, una sconfitta inaspettata che conferma la totale inattendibilità dei bianconeri in questa stagione di transizione. Dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - juventusfc : Merih Demiral è rientrato a Torino - - juventusfc : Training Center | Al lavoro verso #ToroJuve ??? - juvandme : TORINO - JUVENTUS | PREPARTITA A cura di @StefanFranchi - MCalcioNews : Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in TV -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv, Dybala non convocato LE SCELTE DI COSMI Per le probabili formazioni di Napoli Crotone, Cosmi dovrebbe dare seguito al 3 - 4 - 1 - 2, che vedrebbe ...PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv, Dybala non convocato LE SCELTE DI FONSECA Con tanti giocatori assenti e altrettanti in forte dubbio, non è facile immaginare le mosse di Fonseca, che ...Tra i temi più caldi, il ritorno in campo della Serie A dopo la sosta, con Milan-Sampdoria ad aprire le danze alle 12:30. Il derby Torino-Juventus e la sfida Bologna-Inter saranno i posticipi ...Una partita dalla quale si sta volentieri lontani, perché la reazione della Juve dopo la sconfitta contro il Benevento è prevedibile ma non scontata, così come non è mai scontato un derby e il Torino ...