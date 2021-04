Sinner e Hurkacz, a Miami la sfida inedita tra compagni di doppio (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Grandi amici e compagni di doppio, Jannick Sinner e Hubert Hurkacz si troveranno di fronte domenica sera per giocarsi la finale del torneo Atp Master 1000 di Miami, uno dei più prestigiosi al mondo. Entrambi da esordienti e senza precedenti. I due, infatti, pur facendo coppia nei tornei di doppio, hanno giocato anche settimana scorsa a Dubai, non hanno mai incrociato le racchette in un tabellone del singolare. Domenica, quindi, non potranno più stare dalla stessa parte della rete e, pur conoscendosi a menadito, dovranno trovare il modo per superarsi. "Jannik è una grande persona. È super calmo, super rilassato quando gioca. Scherziamo spesso, siamo buoni amici, quindi gli auguro buona fortuna", ha detto ridendo Hurkacz. L'occasione, del resto, è ghiotta. I due arrivano all'atto conclusivo del torneo da outsider, da 'underdog' se vogliamo utilizzare una parola ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Grandi amici e compagni di doppio, Jannick Sinner e Hubert Hurkacz si troveranno di fronte domenica sera per giocarsi la finale del torneo Atp Master 1000 di, uno dei più prestigiosi al mondo. Entrambi da esordienti e senza precedenti. I due, infatti, pur facendo coppia nei tornei di doppio, hanno giocato anche settimana scorsa a Dubai, non hanno mai incrociato le racchette in un tabellone del singolare. Domenica, quindi, non potranno più stare dalla stessa parte della rete e, pur conoscendosi a menadito, dovranno trovare il modo per superarsi. "Jannik è una grande persona. È super calmo, super rilassato quando gioca. Scherziamo spesso, siamo buoni amici, quindi gli auguro buona fortuna", ha detto ridendo Hurkacz. L'occasione, del resto, è ghiotta. I due arrivano all'atto conclusivo del torneo da outsider, da 'underdog' se vogliamo utilizzare una parola ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : MOSTRUOSO SINNER L'azzurro vola in finale al Miami Open ? Domenica la finale (in diretta alle 19 su Sky) contro il… - 2003_manchester : RT @86_longo: Impresa clamorosa di #Hurkacz ??. Supera in due set #Rublev e vola in finale al Master 1000 di Miami dove lo attende #Sinner.… - 85AleFrau : #Sinner e #Hurkacz, a Miami la sfida inedita tra compagni di doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner e Hurkacz Miami Tennis: Miami; sarà Hurkacz l'avversario di Sinner in finale ...Hurkacz l'avversario di Jannik Sinner nella finale del Miami Open domani sera. Hurkacz nella notte italiana ha battuto il russo Sergej Rublev con un secco 6 - 4 6 - 3. Il 24enne tennista polacco e il ...

Amico, compagno di doppio e... Chi è Hurkacz, l'avversario di Sinner Buon amico, compagno di allenamento e occasionalmente di doppio: il polacco Hubert 'Hubi' Hurkacz, sarà l'avversario speciale di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il 24enne polacco ha battuto 6 - 4 6 - 3 il russo ...

...l'avversario di Janniknella finale delOpen domani sera.nella notte italiana ha battuto il russo Sergej Rublev con un secco 6 - 4 6 - 3. Il 24enne tennista polaccoil ...Buon amico, compagno di allenamentooccasionalmente di doppio: il polacco Hubert 'Hubi', sarà l'avversario speciale di Janniknella finale del Masters 1000 di. Il 24enne polacco ha battuto 6 - 4 6 - 3 il russo ...