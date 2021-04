Sequestra e violenta per giorni due donne | 36enne romeno arrestato

(Di sabato 3 aprile 2021) I della Sezione Radiomobile della Compagnia di hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per unrumeno pluripregiudicato residente in città. L'uomo è accusato di , ...

Advertising

salernotoday : Sequestra e violenta due donne: arrestato 36enne in piazza San Francesco - RTAlive1 : Salerno, sequestra e violenta due ucraine: arrestato pregiudicato rumeno - francobus100 : Salerno, sequestra e violenta per giorni due donne: 36enne arrestato - ottopagine : Choc a Salerno: sequestra e violenta due donne, arrestato #Salerno - zazoomblog : Sequestra e violenta due ucraine: arrestato rumeno pregiudicato dai Carabinieri - #Sequestra #violenta #ucraine: -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestra violenta

anteprima24.it

I della Sezione Radiomobile della Compagnia di hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 36enne rumeno pluripregiudicato residente in città. L'uomo è accusato di , ...I della Sezione Radiomobile della Compagnia di hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 36enne rumeno pluripregiudicato residente in città. L'uomo è accusato di , ...Con l'accusa di aver sequestrato e violentato due donne, entrambe ucraine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno N.A.M., 36enne pregiudicato residente ...Dopo alcune resistenze a confidarsi sull’accaduto, la 27enne ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata sequestrata per quattro giorni. Durante il periodo di segregazione è stata picchiata ...