Sassuolo, De Zerbi: «Infastidito da chi ci accusa di falsare il campionato» (Di sabato 3 aprile 2021) Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Roma Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 contro la Roma. DIFESA CONTRO LE ACCUSE – «La mia squadra ha giocato benissimo. Mi dà fastidio essere accusati di poca regolarità. Essere accusati di falsare il campionato mi dava molto fastidio. Noi abbiamo ancora l’ambizione di arrivare settimi e abbiamo dei premi se arriviamo ottavi». RASPADORI CAPITANO – «Nel mio telefonino ho la foto di lui che era esordiente con la fascia da capitano. È un’immagine per tutti: i sogni si possono realizzare. Ho chiesto un parere a Consigli e Magnanelli e anche loro erano d’accordo con me. Lui, come Scamacca, è un altro attaccante dal potenziale ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Roberto Deha parlato al termine di-Roma Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 contro la Roma. DIFESA CONTRO LE ACCUSE – «La mia squadra ha giocato benissimo. Mi dà fastidio essereti di poca regolarità. Essereti diilmi dava molto fastidio. Noi abbiamo ancora l’ambizione di arrivare settimi e abbiamo dei premi se arriviamo ottavi». RASPADORI CAPITANO – «Nel mio telefonino ho la foto di lui che era esordiente con la fascia da capitano. È un’immagine per tutti: i sogni si possono realizzare. Ho chiesto un parere a Consigli e Magnanelli e anche loro erano d’accordo con me. Lui, come Scamacca, è un altro attaccante dal potenziale ...

Advertising

DiMarzio : #Sassuolo | Le dichiarazioni di De Zerbi dopo il 2-2 contro la Roma - internewsit : De Zerbi: «Sassuolo accusato di falsare campionato! Noi non in costume» - - sportface2016 : #SassuoloRoma 2-2, #DeZerbi duro: 'Dicevano che falsiamo il campionato... Perché le Asl non sono intervenute?' - teladoiotokyo : De Zerbi: Abbiamo giocato benissimo. Locatelli e Ferrari? Giusto escluderli: Roberto De Zerbi, allenatore del Sassu… - sportli26181512 : Sassuolo-Roma, Fonseca: 'Champions? Continueremo a lottare. Contro l'Ajax sarà difficile': L'allenatore giallorosso… -