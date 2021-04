Ps5 | carenza di scorte? Potrebbe protrarsi sino alla metà del 2022

(Di sabato 3 aprile 2021) L’azienda Foxconn ha dichiarato che ladi semiconduttori e quindi di nuove Ps5 si protrarrà almenoal prossimo anno. Sebbene sia Sony che Microsoft stiano facendo il possibile per aumentare la produzione di consolle da distribuire in tutto il mondo, i loro sforzi non saranno sufficienti. Questa almeno è la posizione di Foxconn, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ecco: nel mondo dei videogiochi abbiamodi biblioteche; di luoghi dove il videogioco venga ... oggi conta circa 6.000 giochi per 36 piattaforme diverse (non hanno ancora unao una Xbox ...Sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S sono state incredibilmente difficili da trovare per i fan, con la pandemia globale, unadi semiconduttori e i bagarini che hanno tutti avuto un ruolo nella faticosa impresa di reperire una console. Per fortuna, le recenti vendite di PlayStation 5 in Giappone potrebbero segnalare ...Lo stock limitato di console PS5 e Xbox Series X|S potrebbe continuare fino al 2022 a causa della carenza di componenti per computer.La nuova soluzione per risolvere la penuria di schede video da parte di Nvidia e di aumentare la produzione di una vecchia scheda video ...