Ora a Salvini il governo “va stretto” | «Speranza vede solo zone rosse Sinistra ossessionata da me»

(Di sabato 3 aprile 2021) Sarà che avrà colto nel segno la punzecchiatura di Vittorio Feltri («che ci fa Matteo nel mucchio selvaggio?») o le provocazioni dei suoi alleati su ius soli e legge Zan, fatto sta checomincia a dare segnali d’insofferenza. Non verso Draghi («con lui l’asse è ferreo») ma verso il ministro(«dicerosso, rosso, rosso»), cui esprime comunque «vicinanza» per le minacce ricevute. In generale se la prende con la «te», l’ossessione che di lui hanno i suoi alleati-nemici. «Se vogliono farmi perdere la pazienza – avverte -, si sbagliano di grosso». “te”, dunque. Prova ne sia, dice nell’intervista al Corriere della Sera, la polemica seguita alla sua trasferta a Budapest, dove ha incontrato i premier di Ungheria e Polonia, Orban e Morawiecki. «Pd affetto da ...

fattoquotidiano : Salvini ora minaccia il governo sulle aperture: "Impensabile tenere chiuso ad aprile". Draghi gli spiega: "Dipende… - fattoquotidiano : Ora Salvini è d'accordo con Draghi: "Se i dati dicono rosso è rosso, ma se è giallo si apre"

Giuseppe Conte parla per mezz'in diretta streaming ma dice poco sul futuro del Movimento e quel poco scontenta buona parte ... Mancano ancora all'appello i due Mattei, Renzi e. E non è un ...Leggi anche 99 Posse: "La vera gang è quella composta da Mattarella, Draghi,e Renzi" Fra ... mentre dall'altro ci ha presentato il protocollo che ha elaborato e chesi trova al vaglio del ...L’Italia resta ancora in rosso o in arancione. Ma la nuova stretta, che da martedì lascia aperte le scuole fino alla prima media, potrebbe non durare l’intero mese di aprile: ...Sul fronte politico invece si registra un nuovo scontro tra il ministro della Salute Roberto Speranza e Matteo Salvini sul tema riaperture. Il primo ribadisce la linea del rigore, il secondo spinge ...