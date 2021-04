Napoli | Insigne e Zielinski il fulcro del gioco azzurro

(Di sabato 3 aprile 2021) Lorenzoe Piotrsono le armi fondamentali deldi Gattuso. E i due si cercano con grande continuità Dopo due giorni di dubbi e preoccupazioni, con il tampone risultato positivo al Covid-19 al rientro dalla Nazionale, Piotrha tirato un sospiro di sollievo dopo la conferma del falso positivo. Il polacco scenderà così in campo oggi contro il Crotone, pronto a dare il suo apporto fondamentale al. Sei gol e due assist in questo campionato per il centrocampista trasformato da Gattuso in trequartista di livello internazionale. E a fare da compagno perfetto ac’è Lorenzo. I due, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ildele si cercano con ...

Per il resto il 4 - 2 - 3 - 1 del Napoli sarà quello tipo, al netto di alcune scelte in previsione ... Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti, Osimhen in ...Anche per Atalanta, Napoli, Roma e Lazio si entra nel rush finale ... Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti, Osimhen in attacco. Impresa quasi impossibile ...Napoli-Crotone si sfidano oggi alle ore 15:00 ... Maksimovic-Rrahmani, Osimhen-Mertens ed infine Insigne-Lozano. Per il resto confermata la presenza di Osimhen in attacco così come quelle di Manolas e ...