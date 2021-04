Motogp Doha | Quartararo primo nelle terze libere Qualifiche in diretta dalle 19

(Di sabato 3 aprile 2021) Entra nel vivo il Gran Premio di, seconda tappa del Motomondiale 2021 in programma sempre in notturna sul circuito di Losail in Qatar dove il Motomondiale ha acceso i motori una settimana fa con ...

Fabio Quartararo è il più veloce nelle terze libere del Gran Premiodel Qatar, seconda edizione. In 1'56''064 il pilota francese della Yamaha precede le due Suzuki di Alex Rins (+0''283) e del campione del mondo Joan Mir (+0''386). Nono tempo per Valentino ...Il vento forte e la sabbia sulla pista hanno compromesso la sessione di prove libere 3 di tutte le classi,compresa. A causa del tracciato insidioso i piloti hanno preferito non esagerare e non tutti sono usciti dalla pit lane. I tempi sono stati più alti di circa 3 secondi rispetto alle FP2 del ...(ANSA) - ROMA, 03 APR - Fabio Quartararo è il più veloce nelle terze libere del Gran Premio MotoGp del Qatar, seconda edizione. In 1'56''064 il pilota francese della Yamaha precede le due Suzuki di ...MotoGP Gp Qatar 2 Prove Libere 3 – Il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Doha classe MotoGP è stato caratterizzato dal forte vento e dalla conseguente sabbia portata in pista.