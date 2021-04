Moto3 | risultati FP3 GP Doha 2021 | Dupasquier svetta su Foggia in un turno interlocutorio e rovinato dal forte vento

(Di sabato 3 aprile 2021) Jasonsfida ile chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Losail, baciato dal sole ma con temperature meno torride rispetto a ieri (30° per quanto riguarda l’atmosfera e 42° sull’asfalto) i tempi rimangono comunque nettamente più alti rispetto alla FP2, per cui non viene modificata la top14 che qualifica direttamente alla Q2. Il grande protagonista diventa il, che inizia a soffiare in maniera impetuosa negli ultimi minuti dele, quindi, ora potrebbe andare a incidere pesantemente sulle prossime sessioni. In una condizione letteralmente complicata, lo svizzero del team KTM Pruestel ha concluso la FP3 in 2:07.244 a quasi tre secondi dal miglior ...

Advertising

sportface2016 : #Moto3, #DohaGP: risultati e classifica delle #FP3 - OA_Sport : #Moto3, risultati FP3 #DohaGP 2021: in un turno interlocutorio e rovinato dal forte vento svetta #Dupasquier su… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Moto3, GP Doha: Binder primo nelle libere 2 davanti a Garcia e Rodrigo #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP https://t… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Moto3, GP Doha: Binder primo nelle libere 2 davanti a Garcia e Rodrigo #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP https://t… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto3, GP Doha: Binder primo nelle libere 2 davanti a Garcia e Rodrigo #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 risultati

GP Doha: Binder la spunta su Garcia nelle FP2 'Pecco? Un avversario come gli altri' Infine, ... Moto2 GP Doha,FP2: il rookie Fernandez domina la scenaAttiva ora DAZN e guarda le gare di MotoGP, Moto2 elive e on demand Ogura sorpresa, Bulega in top ten nonostante una caduta Quinta piazza per l'alfiere del team Italtrans Joe Roberts , seguito ...Rolfo: "In Moto3 è la stagione dei rookie ... Fa gare bellissime non solo per i risultati ma per come va a vincerle e quella della scorsa settimana è un esempio, ma non mi sento di darlo favorito per ...Romano ha compiuto 10 giri ed al sesto ha ottenuto il tempo di 2'05.271. Risulta decimo con un gap dal leader della classifica combinata D.Binder, di 0.490 s. Questa volta la strategia è stata ...