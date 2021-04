Milan-Sampdoria 1-1 | Hauge acciuffa un pari | il match report

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - 11contro11 : Le pagelle di Milan-Sampdoria (1-1): disastroso Theo! #SerieA #11contro11 - SmorfiaDigitale : Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Hauge salva i rossoneri nel finale - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

la Repubblica

Lo ha dichiarato il tecnico della, Claudio Ranieri , dopo la gara con ilal canale ufficiale blucerchiato: "Avevo chiesto alla squadra di giocare con coraggio come se stessimo ...Read More Sport Serie A:- Samp 1 - 1, rossoneri dicono addio a sogni scudetto 3 Aprile 2021 Ilpareggia 1 - 1 in casa con lae dice addio ai sogni scudetto. I rossoneri evitano ...GENOVA - Fabio Quagliarella, a segno anche oggi a San Siro, dovrebbe restare alla Sampdoria anche nella prossima stagione, ma sulla vicenda si registra un curioso disguido. Subito dopo il fischio fina ...Come al solito, tante partite possono regalare molti bonus, ma non tutti saranno affidabili e rispetteranno le attese. La 29ª giornata del campionato di Serie A si aprirà alle 12.30 con Milan-Sampdori ...