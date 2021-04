Liverpool, sospiro di sollievo per Fabinho: “Finalmente torno a centrocampo. Giocare in difesa non mi piaceva” (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto per la causa, ma fino un certo punto. Evidentemente anche la pazienza e la dedizione al suo lavoro era giunta all'esasperazione. Parliamo di Fabinho, centrocampista del Liverpool, che per necessità si è ritrovato a disputare quasi tutta la stagione dei Reds da difensore centrale. Una posizione che, a detta sua, lo aveva stufato...Fabinho: "Finalmente torno a centrocampo!"caption id="attachment 1072649" align="alignnone" width="1024" Fabinho (getty images)/captionLe tante assenze a causa dei molteplici infortuni subiti nel pacchetto arretrato dal Liverpool hanno portato Jurgen Klopp a trovare nuove soluzioni. Una di queste è stata portare Fabinho al centro della difesa. Nelle 21 gare giocate in Premier League, il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto per la causa, ma fino un certo punto. Evidentemente anche la pazienza e la dedizione al suo lavoro era giunta all'esasperazione. Parliamo di, centrocampista del, che per necessità si è ritrovato a disputare quasi tutta la stagione dei Reds da difensore centrale. Una posizione che, a detta sua, lo aveva stufato...: "!"caption id="attachment 1072649" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLe tante assenze a causa dei molteplici infortuni subiti nel pacchetto arretrato dalhanno portato Jurgen Klopp a trovare nuove soluzioni. Una di queste è stata portareal centro della. Nelle 21 gare giocate in Premier League, il ...

