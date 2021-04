Ligue 1 2020/2021: colpo esterno del Lille, Psg sconfitto e primato in classifica (Di sabato 3 aprile 2021) Il Lille ha sconfitto il Paris Saint-Germain, in occasione dello scontro diretto valido per la trentunesima giornata della Ligue 1 2020/2021, per 0-1. Sul palcoscenico del Parco dei Principi, i parigini hanno subito il pressing aggressivo degli ospiti, non riuscendo a inanellare azioni offensive pragmatiche. David ha portato in vantaggio il Lille al 20?, mediante un destro vincente su assist del solito instancabile Ikoné, fautore di un’azione straripante sulla fascia destra. Il Paris Saint-Germina ha tentato di recuperare, offendendo con ogni effettivo e con significativo coraggio, ma la coppia Fonte-Botman ha retto nel migliore dei modi, dopo aver eretto un muro invalicabile. Nervosismo sul tramonto della sfida, con Neymar e Djalo espulsi per una lite di troppo. Lille ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ilhail Paris Saint-Germain, in occasione dello scontro diretto valido per la trentunesima giornata della, per 0-1. Sul palcoscenico del Parco dei Principi, i parigini hanno subito il pressing aggressivo degli ospiti, non riuscendo a inanellare azioni offensive pragmatiche. David ha portato in vantaggio ilal 20?, mediante un destro vincente su assist del solito instancabile Ikoné, fautore di un’azione straripante sulla fascia destra. Il Paris Saint-Germina ha tentato di recuperare, offendendo con ogni effettivo e con significativo coraggio, ma la coppia Fonte-Botman ha retto nel migliore dei modi, dopo aver eretto un muro invalicabile. Nervosismo sul tramonto della sfida, con Neymar e Djalo espulsi per una lite di troppo....

Advertising

sportface2016 : #PSGLille 0-1: il resoconto del match - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Super show in questo sabato di Pasqua ???? In Ligue 1 e in Bundes scontri al vertice: alle 17 ???? #PSGLOSC (DAZN) e alle 1… - toMMilanello : Super show in questo sabato di Pasqua ???? In Ligue 1 e in Bundes scontri al vertice: alle 17 ???? #PSGLOSC (DAZN) e… - sportface2016 : #Ligue1: le formazioni ufficiali di #PSGLOSC - salvao12 : In #Francia è scontro al vertice, oggi si decide la #Ligue1 -