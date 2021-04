Advertising

Italia_Notizie : Delega sulle politiche antidroga alla ministra antiproibizionista Dadone. Fdi e Fi attaccano. Gasparri: “Se legaliz… - ambasciatoreusa : Delega all'Antidroga alla ministra antiproibizionista Dadone. La destra attacca, Gasparri: 'Nessuna liberalizzazion… - Alfonso1958 : @gasparripdl Oggi il mercato è libero: chiunque può comprare quando vuole! Legalizzare vuol dire porre regole Dele… - infoitinterno : La delega all’Antidroga alla ministra Dadone, il centrodestra insorge: “Sostiene la liberalizzazione della cannabis” - infoitinterno : L'antidroga va alla Dadone. Scoppia l'ira del centrodestra -

Ultime Notizie dalla rete : antidroga alla

' Auspicavamo una smentita ma è arrivata una conferma: il premier Draghi ha affidato la delega governativa alle politichegrillina Fabiana Dadone. Per anni FdI ha chiesto l'...'Da Forza Italia arrivano critiche pretestuose e discriminatorie contro la scelta di Draghi che ha affidato la delega per le politicheministra Fabiana Dadone'. Lo affermano le deputate e i deputati componenti della commissione Giustizia di Montecitorio. "Non si comprende la natura di questi attacchi al presidente del ...È polemica dopo l’assegnazione, da parte del premier Mario Draghi, della delega delle Politiche antidroga alla ministra Fabiana Dadone, già titolare delle Politiche giovanili. La notizia ha subito ...Nelle ultime 48 ore, una serie di blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale ... La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa ...