Juventus, Pirlo: «Non sono soddisfatto. Ci complichiamo le partite da soli» (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il derby della Mole con il Torino. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, allenatore bianconero, ha parlato a Dazn dopo Torino-Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ORGOGLIO – «Solo a intermittenza. Ci complichiamo le partite da soli, avevamo fatto un buon inizio. Ci siamo fatti riprendere e pensavamo di fare un altro tipo di secondo tempo ma ci siamo ricaduti ed è stato difficile poi». ERRORI – «sono simili al gol preso con la Lazio. sono errori che capitano spesso, pecchiamo di concentrazione. Dobbiamo migliorare, non possiamo deconcentrarsi neanche un secondo perché ogni volta che perdiamo palla prendiamo gol. Ogni volta che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo il derby della Mole con il Torino. Le sue dichiarazioni Andrea, allenatore bianconero, ha parlato a Dazn dopo Torino-. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ORGOGLIO – «Solo a intermittenza. Cileda, avevamo fatto un buon inizio. Ci siamo fatti riprendere e pensavamo di fare un altro tipo di secondo tempo ma ci siamo ricaduti ed è stato difficile poi». ERRORI – «simili al gol preso con la Lazio.errori che capitano spesso, pecchiamo di concentrazione. Dobbiamo migliorare, non possiamo deconcentrarsi neanche un secondo perché ogni volta che perdiamo palla prendiamo gol. Ogni volta che ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - Maxfasu : RT @ZZiliani: #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il #Verona, il #Be… - DiMarzio : #TorinoJuventus | Dall'analisi della partita al possibile reintegro di Arthur, Dybala e McKennie: le parole di… -