Gli operatori ecologici si difendono: "Le critiche non sono veritiere, problemi ci sono ma aiuti no" (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Si difendono dalle accuse gli operatori della Salerno Pulita che rispediscono al mittente ogni accusa. Ieri mattina, esasperati dai continui attacchi e dalla importante presa di posizione non solo da parte del comitato cittadino ma anche e soprattutto da parte dell'amministrazione comunale hanno deciso di provare a mettere un punto definitivo a questa vicenda, scandita da continue accuse. "Noi abbiamo constatato e abbiamo fatto vedere anche ad altre persone che non sono critiche veritiere rispetto a quelle che sono le condizioni attuali. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più il servizio", ha dichiarato Cristian Cannavale, spiegando di aver chiesto più volte al settore ambiente una serie di innovazioni o situazioni che servono ...

