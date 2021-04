Firenze, professore di infermieristica rifiuta il vaccino Pfizer, ora è in rianimazione (Di sabato 3 aprile 2021) Filippo Festini, docente di infermieristica, si trova ora in rianimazione. Il professore aveva rifiutato di farsi vaccinare. Getty Immages/Go NakamuraIl nuovo Decreto Draghi, entrato in vigore il 31 marzo – riporta Open – prevede l’obbligo vaccinale per i sanitari, nonché gli operatori che esercitano la loro professione nelle Rsa e i farmacisti che rifiutano il vaccino anti Covid. Coloro che rifiuteranno potranno essere sospesi anche fino al 31 dicembre 2021. Pur non lavorando direttamente a contatto con i pazienti, Filippo Festini è un insegnante d’infermieristica e, pertanto, ci si sarebbe aspettati che fosse tra i primi a sottoporsi alla somministrazione del farmaco. Anche per dare il buon esempio ai suoi studenti. Invece tutto il contrario: il ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021) Filippo Festini, docente di, si trova ora in. Ilavevato di farsi vaccinare. Getty Immages/Go NakamuraIl nuovo Decreto Draghi, entrato in vigore il 31 marzo – riporta Open – prevede l’obbligo vaccinale per i sanitari, nonché gli operatori che esercitano la loro professione nelle Rsa e i farmacisti cheno ilanti Covid. Coloro che rifiuteranno potranno essere sospesi anche fino al 31 dicembre 2021. Pur non lavorando direttamente a contatto con i pazienti, Filippo Festini è un insegnante d’e, pertanto, ci si sarebbe aspettati che fosse tra i primi a sottoporsi alla somministrazione del farmaco. Anche per dare il buon esempio ai suoi studenti. Invece tutto il contrario: il ...

