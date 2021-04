Eder: “In Cina mi allenavo più che all’Inter. Olaroiu era il Mourinho dell’Asia…” (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova esperienza in Brasile per l'ex attaccante anche di Sampdoria e Inter Eder he ha firmato nelle scorse ore col San Paolo dopo l'esperienza in Cina con i campioni dello Jiangsu Suning. Il classe 1986 ha commentato alcuni aspetti della sua avventura "cinese" ma ha anche parlato della sua forma fisica attuale sottolineando la grande professionalità trovata nel suo ex club.Eder: "In Cina mi allenavo più che all'Inter"caption id="attachment 1108983" align="alignnone" width="473" Eder (getty images)/captionAi microfoni di SaoPauloFC.com, Eder ha parlato del suo ritorno in patria - avendo doppia cittadinanza - dopo l'avventura in Cina: "Penso che la differenza tra Europa e Cina sia un po' di visibilità. In Italia c'è la possibilità di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova esperienza in Brasile per l'ex attaccante anche di Sampdoria e Interhe ha firmato nelle scorse ore col San Paolo dopo l'esperienza incon i campioni dello Jiangsu Suning. Il classe 1986 ha commentato alcuni aspetti della sua avventura "cinese" ma ha anche parlato della sua forma fisica attuale sottolineando la grande professionalità trovata nel suo ex club.: "Inmipiù che all'Inter"caption id="attachment 1108983" align="alignnone" width="473"(getty images)/captionAi microfoni di SaoPauloFC.com,ha parlato del suo ritorno in patria - avendo doppia cittadinanza - dopo l'avventura in: "Penso che la differenza tra Europa esia un po' di visibilità. In Italia c'è la possibilità di ...

