DIRETTA Milan-Sampdoria: segui la partita LIVE (Di sabato 3 aprile 2021) Alle 12.30 spazio al primo match di questa 28^ giornata del campionato di Serie A, scendono in campo Milan e Sampdoria. Si accendono le luci allo stadio Mezza, dove il Milan spera di continuare la corsa Scudetto e tenere il passo dell’Inter di Antonio Conte. La squadra rossonera è chiamata a tenere il passo, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Alle 12.30 spazio al primo match di questa 28^ giornata del campionato di Serie A, scendono in campo. Si accendono le luci allo stadio Mezza, dove ilspera di continuare la corsa Scudetto e tenere il passo dell’Inter di Antonio Conte. La squadra rossonera è chiamata a tenere il passo, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Milan-Sampdoria streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - Direttaofficial : Si inizia con il Milan, il derby della Mole alle 18.00 e l'Inter in serata. Oggi tutta la Serie A, da non perdere!… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Milan-Sampdoria | Le formazioni UFFICIALI LIVE - infoitsport : Diretta Serie A Milan-Sampdoria ore 12.30 su SKY la cronaca della partita - infoitsport : Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE -