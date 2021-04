Covid, l’età media dei casi scende a 46 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime due settimane l'età media dei casi di Covid-19 in Italia è scesa a 46 anni. È quanto emerge dal report integrale sull'epidemia dell'Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime due settimane l'etàdeidi-19 in Italia è scesa a 46. È quanto emerge dal report integrale sull'epidemia dell'Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo. L'articolo .

