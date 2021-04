Covid Lazio | ospedali di Roma sotto pressione | ‘Aumentano i ricoveri | terapie intensive piene’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021) Tre giorni per ilin zona rossa, poi da martedì 6 aprile la Regione ritornerà in fascia arancione. Dall’ultimo monitoraggio degli esperti della cabina di regia, l’Rt si è attestato a 0.98, valore che è ritornato a scenderel’1. Ma se da una parte c’è questa nota positiva che fa ben sperare, dall’altra i numeri deie dellepreoccupano, tant’è che la Regione ha attivato lo scenario IV per ampliare la reteera, un aumento progressivo di posti letto in tutti i nosocomi. Leggi anche: Coronavirus, RT a “0.98” e Regione a “rischio moderato con alta probabilità di progressione”: resta altissima lasugli, in aumento ...