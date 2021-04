Conte tentenna su Rousseau. E Davide Casaleggio rilancia (Di sabato 3 aprile 2021) La piattaforma Rousseau continua a non godere di buona fama presso una parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle,e Giuseppe Conte illustrando le due idee per rifondazione il Movimento 5 Stelle ha ribadito la necessità di mantenere qualche forma di democrazia digitale senza mai nominare il sito gestito da Davide Casaleggio. MA È PROPRIO in queste aporie, nei meandri delle circostanze non chiarite e delle decisioni rinviate, che i 5 Stelle rischiano di attorcigliarsi. Casaleggio fino a qualche giorno fa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 aprile 2021) La piattaformacontinua a non godere di buona fama presso una parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle,e Giuseppeillustrando le due idee per rifondazione il Movimento 5 Stelle ha ribadito la necessità di mantenere qualche forma di democrazia digitale senza mai nominare il sito gestito da. MA È PROPRIO in queste aporie, nei meandri delle circostanze non chiarite e delle decisioni rinviate, che i 5 Stelle rischiano di attorcigliarsi.fino a qualche giorno fa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Conte tentenna Volata finale: c'è ancora molto da fare... ... allenata da Mister Conte, ha continuato ad inanellare con regolarità. La classifica è lo specchio ... Difficilmente sarà la Juventus e il Napoli tentenna fra grandi ritorni o giovani da lanciare, dove ...

Scoppia il caso Roma: Roberto Gualtieri si candida, Enrico Letta fa trapelare "freddezza" ... Zingaretti vorrebbe candidarsi lui, a sindaco di Roma, solo che 'sor Tentenna', come lo chiamano ... a suo dire, non ha forzato la mano difendendo Conte fino alla disperazione e impedendo l'arrivo di ...

L'Opinione delle Libertà L'Opinione Luis Muriel all’Inter?/ Calciomercato, Antonio Conte spinge per la star dell’Atalanta Luis Muriel è il primo obiettivo dell'Inter per il calciomercato della prossima estate: mister Antonio Conte spinge per averlo in rosa ...

Letta e Conte in fuga dalla realtà La settimana politica che sta per concludersi consegna qualche certezza. La prima: Giuseppe Conte è vivo (politicamente) e lotta insieme ai Cinque Stelle. Er Sor Tentenna di Volturara Appula ha ...

