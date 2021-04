(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Forze dell’Ordine e Polizie Locali impegnate a far alzare vecchietti e bambini dalle panchine pubbliche; ambulanti del comparto non alimentare che annunciano eclatanti azioni di protesta;, artigiani e negozianti che iniziano ad alzare le saracinesche. Più che una Pasqua di pace, sarà un week end di (semi) quiete… prima della tempesta. Il primo ‘confronto’ ci sarà martedì 7: una parte di operatori riprenderà le proprie attività “rispettando tutte le norme anti-contagio per adeguarci alle quali abbiamo sostenuto onerosi investimenti” fa sapere l’Associazione Imprese di Salerno e Provincia. Non sarà un’azione improvvisata. Già due cortei si sono srotolati in città al grido di ‘io apro’. Tanto che la data del 7è ben segnata sulle agende di Prefettura, Regione, Comune e di ...

Advertising

Marcell03827767 : @Tg1Rai @poliziadistato @_Carabinieri_ @Viminale Ma per fortuna i sussidi ed i ristori di Renzi e Salvini vi porter… - anteprima24 : ** #Commercianti e #Ristoratori a De Luca e sindaco: 'O con noi o contro di noi, 7 aprile apriamo' **… - conteadifoix : RT @LaVeritaWeb: Monta la protesta dei commercianti. Autostrade bloccate a Bologna e Bari. Martedì la manifestazione a Roma. Lo chef Ermini… - Mariang47614228 : RT @LaVeritaWeb: Monta la protesta dei commercianti. Autostrade bloccate a Bologna e Bari. Martedì la manifestazione a Roma. Lo chef Ermini… - MariaLu91149151 : RT @GMMike49: Salvini e Berlusconi devono vergognarsi: si stanno rendendo complici del massacro che la sinistra sta operando di commerciant… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti ristoratori

anteprima24.it

Poca gente, negozi vuoti e facce sconsolate diormai rassegnati anche in viale Libia, ... "Parlano tutti dei, costretti alla chiusura. Mi dispiace ovviamente, ma noi negozianti ...Ora non possiamo più permettere che, bar, imprese e tutti coloro ai quali non è stato concesso di lavorare nell'ultimo anno, o di lavorare in parte, debbano pagare per un ...I commercianti e i ristoratori di Salerno non solo confermano ma corroborano: “Egregi sindaco Vincenzo Napoli e Presidente Vincenzo De Luca: in questi mesi avete a più riprese evocato i concetti di ...Altre che addirittura non hanno mai riaperto». Questo il grido dei baristi, ristoratori, commercianti, proprietari di palestre, di centri estetici e saloni di parrucchieri, ma anche artisti e ...